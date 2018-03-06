Полиция Киева разыскивает двух подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины во дворе домов по улице Лютеранской.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники. Они опрашивают жителей близлежащих домов и возможных очевидцев. Полиция пытается установить и задержать виновного.

Как сообщили СМИ с места события, ножевое ранение было нанесено пострадавшему в бедро.

Позже в полиции сообщили, что из показаний свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

Одному из них около 35-37 лет, рост - 170 см, круглое лицо с небритостью, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Второму подозреваемому на вид 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, тонкие губы, худощавого телосложения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начатое уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего).

Полиция просит свидетелей сообщить об этом по телефону "102"

Напомним, что инцидент произошел на улице Лютеранской, 30, во дворе возле элитного внедорожника в глухом закоулке, который находится в самом центре правительственного квартала.

Как сообщала "Страна", под Киевом полицейские со стрельбой задержали пьяного дебошира, который избил сожительницу.