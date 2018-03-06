Президент Петр Порошенко прокомментировал ДТП с 88-летним мужчиной в центре Киева, который попал под колеса его кортежа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на странице в Facebook.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилого человека. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал Цеголко.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Напомним, инцидент произошел во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.

Регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко - полицейскую машину.

В это время дорогу начал переходить мужчина. И его на большой скорости, прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа.

После ДТП регулировщик подбежал к сбитому мужчине. Одновременно он сделал знак проезжать остальным машинам кортежа - их проехало мимо места аварии девять штук - они объезжали сбитого человека, никто из них не остановился.

Машина, которая сбила человека, осталась на месте. После проезда кортежа движение на перекрестке было возобновлено.

Между тем, в полиции заявили, что находящиеся в авто правоохранители сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали медиков.

"По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга", - проинформировали в полиции.

"Страна" также публиковала видео того, как кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева.