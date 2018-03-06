В Южной Корее заявили, что КНДР открыта к переговорам с США по денуклеаризации.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявил начальник Управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён

По его словам, представители Северной Кореи дали понять, что не видят необходимости сохранять ядерное оружия, если страна получит надежные гарантии безопасности.

Сеул и Пхеньян договорились провести очередной саммит в апреле. Во время мероприятия планируется встреча президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, что на Олимпиаде КНДР сорвала переговоры с Пенсом в самый последний момент.

Как сообщала "Страна", космические спутники зафиксировали повышенную активность одного из ядерных реакторов КНДР в научно-исследовательском центре в Йонбене.