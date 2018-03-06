В марте Землю накроет очередная мощная магнитная буря, которая заметно повлияет на самочувствие людей. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным ученых, в первой половине марта магнитосфера Земли будет спокойной. Но геомагнитная обстановка обострится с 14 по 17 марта после вспышки на Солнце с большим выбросом плазмы. Пик магнитной бури придется на 18 марта.

В этот период метиозависимые люди могут почувствовать сильные головные боли.

Чтобы пережить магнитную бурю, врачи рекомендуют принять аспирин - он разжижает кровь.

Страдающим раздражительностью и бессонницей можно принять успокоительное средство, например валерьянку.

Людям с аритмией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, в период солнечной активности нужно тщательно соблюдать предписания врачей и всегда иметь при себе свои лекарства.

Также снизить метеочувствительность помогает здоровый восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе.

Ранее "Страна" писала о том, что исчезновение пятен на Солнце может предвещать начало нового ледникового периода.

Также ученые предсказали супервспышку на Солнце, которая приведет к смерти людей.