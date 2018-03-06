В марте Землю накроет мощная магнитная буря. Названы даты
В марте Землю накроет очередная мощная магнитная буря, которая заметно повлияет на самочувствие людей. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
По данным ученых, в первой половине марта магнитосфера Земли будет спокойной. Но геомагнитная обстановка обострится с 14 по 17 марта после вспышки на Солнце с большим выбросом плазмы. Пик магнитной бури придется на 18 марта.
В этот период метиозависимые люди могут почувствовать сильные головные боли.
Чтобы пережить магнитную бурю, врачи рекомендуют принять аспирин - он разжижает кровь.
Страдающим раздражительностью и бессонницей можно принять успокоительное средство, например валерьянку.
Людям с аритмией, ишемической болезнью сердца, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, в период солнечной активности нужно тщательно соблюдать предписания врачей и всегда иметь при себе свои лекарства.
Также снизить метеочувствительность помогает здоровый восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе.
Ранее "Страна" писала о том, что исчезновение пятен на Солнце может предвещать начало нового ледникового периода.
Также ученые предсказали супервспышку на Солнце, которая приведет к смерти людей.