Вместе с приближением мартовских праздников в Украину пришла оттепель. Вместе с теплом растает снег, образуется "каша". Периодически будет идти мокрый снег и дождь. В южных регионах и на Закарпатье днем будет прогреваться до 16 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

СРЕДА, 7 МАРТА

Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед. На дорогах страны гололедица. Ночью и утром местами туман.

В горах Ивано-Франковской и Львовской областей объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Температура ночью 0-5 градусов мороза, в восточных, Сумской и Полтавской областях 6-11 градусов мороза. Днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В западных и южных областях осадки преимущественно в виде дождя, днем на Закарпатье сильные осадки. Температура ночью около 0 градусов, днем 3-8 градусов тепла, в Крыму и на юге Одесской области ночью 1-6 градусов тепла, днем 11-16 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Киев. Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов.

Фото: meteo.gov.ua/

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА

Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, днем с дождем. Лишь в южных, а днем и в большинстве западных областей без существенных осадков.

В горах Ивано-Франковской и Львовской областей - значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Ночью на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью в Черниговской и Сумской областях-1-6 градусов мороза, днем в южных и западных областях 4-9 градусов тепла. На юге Одесской области и Закарпатье 10-12 градусов тепла.

Киев. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Фото: meteo.gov.ua/

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на севере Левобережья слабый мокрый снег. Днем в западных областях местами небольшой дождь.

Ночью на дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью в Черниговской и Сумской областях-1-6 градусов мороза. Днем в южных и западных областях 4-9 градусов тепла, на юге Одесской области и Закарпатье 10-12 градусов тепла.

Киев. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Фото: meteo.gov.ua/



СУББОТА, 10 МАРТА

Небольшой мокрый снег и дождь. В южной части без существенных осадков.

Температура в южной и западной частях страны ночью около 0 градусов, днем 7-13 градусов тепла. На остальной территории ночью от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, на востоке страны и на севере Левобережья 0-5 градусов мороза. Днем 0-5 градусов тепла.

Киев. Небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0 градусов, днем 1-3 градуса тепла.

Фото: meteo.gov.ua/



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

Небольшой мокрый снег и дождь. На западе страны преимущественно дождь. В южной части без существенных осадков.

Температура в южной и западной частях страны ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-16 градусов тепла. На остальной территории ночью от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 2-8 градусов тепла, в центральных областях до 12 градусов тепла.

Киев. Небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью около 0 градусов, днем 4-6 градусов тепла.

Как сообщала "Страна", ранее травматологи рассказали, как правильно падать на скользких дорогах.

Мы писали, что в Киеве сформировали бригады для борьбы с сосульками.

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