Сегодня, 6 марта, в Ужгороде состоялось слушание ходатайства об избрании меры пресечения лицам, участвовавшим в нападении на здание общества венгров на Закарпатье. Об этом сообщает Mukachevo.net.

За умышленное уничтожение имущества (поджог) общества венгерской культуры в Ужгороде подозреваемому определили меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

"Гражданин Белобородько подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 258, считающихся тяжелыми и особо тяжелыми. Поэтому суд удовлетворил требование следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога", - вынесла приговор судья.

В ходе судебного заседания стало известно, что подозреваемый является кадровым военным и участвовал в АТО.

Данное решение он может обжаловать в Апелляционном суде области в течение 5 суток.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье произошло две попытки поджога офиса Общества венгерской культуры.

Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Второй поджог случился в ночь на 27 февраля, инцидент переквалифицировали в теракт.