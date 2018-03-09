В четверг, 8 марта, киевское Динамо провело на выезде первый поединок в 1/8 Лиги Европы против римского Лацио.

"Страна" провела онлайн - репортаж о матче.

90+8 Ну, что же, все решится в Киеве. Такой Лацио можно и нужно проходить.

90+7 А вот и Гармаш ухитрился отличиться уже после свистка, получил красную. Ну что за человек, его удерживало чуть ли не пол-команды, когда он рвался "поговорить" с арбитром. А Бойко даже втащил ему слегка, чтобы успокоить.

90+6 Все, валидол. Иммобиле пробил в штангу, и судья наконец-то вспомнил, что пора свистеть!

90+3 Сейв от Бойко, опасно бил Пароло головой.

90+2 Беседин картинно падал в штрафной, и мог схлопотать предупреждение за артистизм.

90+1 Судья добавил четыре минуты.

90 Бойко поднялся и тут же получил "горчичник" за затяжку времени.

88 Фух... Савич бил, мяч прошел в сантиметрах от левой стойки. Но наш кипер лежит, видимо получил травму в прыжке.

88 Лацио не устраивает ничья. Прижали наших, и это тревожно. Бурда свалил Иммобиле. Будет опасный штрафной.

86 Нани ударил ногой в лицо Артема Беседина.

85 Иммобиле так спешил в нашу штрафную, что забежал в офсайд.

83 Мораес влетел в Уоллеса и чуть не получил травму.

81 Это уже седьмой гол Мораеса в Лиге Европы. Ну, удар конечно был сказочный - смотреть -не пересмотреть.

79 ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ 2 - 2. Мораееееееееееееееееес. Какой удар метров с 40, это просто фантастика... Бравоооооооооооо...

75 Пароло выходит вместо Мурджи и Патрик вместо Басты. Тренер "лациале" сделал двойную замену.

73 Морозюк бил, но мяч ушел на угловой.

72 Савич фолит на Морозюке и тоже получает желточку. Наши будут бить опасный штрафной.

70 А вот и Гармаш договорился до "горчичника". Ответную встречу Денис пропускает.

69 Желточка для Томаша Кадара. Сфолил на Андерсоне.

68 Хацкевич меняет Шапаренко на Мораеса. Ну, Жуниор, давай помогай-выручай-забивай!

65 Вауууу... Голевой моментище упустили наши, Пиварич не смог пробить как следует из пределов штрафной... А вышел прямо на вратаря, один на один.

63 И снова Андерсон бил с убойной позиции по центру, Кендзера принял удар на себя.

62 ГОЛ. В наши ворота. 2 - 1. Ошибка в центре поля, потеря мяча и Андерсон убежал один на один, и спокойно отправил мяч в сетку.

60 Отбились наши от атаки Лацио, "орлы" требовали штрафной за игру рукой у Морозюка, но судья промолчал.

58 Бойко забрал мяч в руки после рикошета от кого-то из защитников.

54 Гол. Недолго радовались. Иммобиле ворвался в штрафную после разрезающего паса Андерсона и неотразимо пробил мимо Бойко. 1 - 1.

52 Цыганков забил роскошнейший гол ... Пяткой... 0 - 1. Прошла отличная атака у Динамо с переводом мяча с фланга на фланг и подачей в штрафную. Цыганков стоял спиной к воротам и не стал разворачиваться, а пробил пяткой.



52 ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ

47 Наши активно начали, прижали Лацио к воротам. Морозюк пободался с Лукаку на правом фланге недалеко от штрафной, но выгоды наши не извлекли из момента.

46 Второй тайм начался. Наши разыграли мяч. С Богом. По итогам первого тайма 5 - 3 по ударам по воротам в пользу "орлов".

45 Все, свисток! Перерыв.

45 Под конец тайма Динамо прижало "орлов" к воротам, вот если бы еще и бить почаще и поточнее...

44 Пиварич подхватил мяч и пробил метров с 30, но очень неточно.

43 Еще угловой для Динамо.

41 Ух ты, Шапаренко сбили на входе в штрафную, но арбитр не зафиксировал нарушения.

39 Андерсон утюжит правую бровку как танк, снова прорвался и выдал классную передачу в центр штрафной,но Кендзера вынес мяч.

37 Вот и первый угловой для Динамо.

35 А вот и первая желточка в матче. Пиварич получает предупреждение за фол против Андерсона.

28 Практически каждая атака "орлов" заканичивается ударом по воротам. У нас отметился Гармаш дальним и неточным ударом в торону ворот.

27 Андерсон делал опасный прострел после прохода по правому флангу, но никто не успел на нее.

25 И тут же второй голевой момент. Бурда сумел помешать Иммобиле нанести удар. Да, все чудесатее и чудесатее...

23 А вот и второй момент у наших ворот. Гармаш пару раз обрезался и не смог вынести мяч. В итоге Баста расстреливал ворота метров с семи, но... Нам повезло, на пути мяч встал Мурджа.

20 Андерсон врывался в нашу штрафную справа, но отпустил мяч. Обошлось...

18 Неудачно пробил со штрафного Морозюк, и не смогли зацепиться его партнеры за мяч.

16 Вот и Савичу дали пробить спокойно, Бойко недоволен защитниками.

15 А вот и первый звоночек у наших ворот. Фелипе Андерсона оставил без присмотра и он спокойно пробил, мяч пролетел в милиметре от девятки.

14 Блин, могли убежать наши в контратаку, но Цыганков накосячил с пасом.

13 Лацио постоянно меняет направление атаки, пытаются прощупать слабое место в нашей обороне. Инициатива у "орлов".

11 Отбились наши после двух угловых кряду и вынесли мяч подальше от ворот.

10 Гармаш буквально скосил Иммобиле, "лациале" подали штрафной и мяч ушел на корнер.

09 Наши пытаются подсушить игру, держат мяч на своей половине.

07 Пока игра в основном в центре поля, до ударов по воротам еще дело не дошло.

04 Штрафной заработало Динамо. Грубо сбил Уоллес Цыганкова на левом фланге. Можно было бы и желточку показать.

02 Все ожидаемо, Лацио сразу включило высокие скорости и мощный прессинг.

01 Ну, с Богом, поехали! Лацио ввел мяч в игру.

22.04 Минута молчания в память о скончавшемся капитане Фиорентины - Давиде Астори.

22.02 Команды на поле, прозвучал гимн Лиги Европы.

22.01 Ну что ж, первые 4 поединка в Лиге Европы завершились. Вот результаты.

Фото: twitter.com/uefacom_ru

21.57 "Стадио Олимпико" заполнен едва ли наполовину, тысяч 20 - 25 болельщиков пришло на игру.

21.54 Динамо уже провело разминку перед встречей.

Фото: twitter.com/dynamokyiv

21.51 Пока мы ждем начала нашего матча в Мадриде Атлетико громит Локомотив, там уже 3 - 0.

21.41 Эксперты портала Террикон вспомнили единственную встречу Лацио и Динамо в Лиге чемпионов 1999/2000 и прикинули шансы команд.

Лацио, 18 лет назад, выиграл оба поединка (2 - 1 в Риме и 1 - 0 на выезде).

21.36 А вот как команды провели последние пять матчей.

Фото: uefa.com

21.33 Так, ситуация в двух матчах изменилась. ЦСКА - Лион уже 0 - 1. А в Дортмунде Боруссия уступает Ред Буллу 1 - 2.

21.25 Состав Динамо несколько неожиданный. В центр обороны Хацкевич поставил необстрелянного Никиту Бурду. В последний раз он он выходил на поле за Киев в поединке против "Вереса" (1 - 3), и заработал там красную карточку.

В запасе остался и забивной Жуниор Мораес, вместо него грозить воротам "лациале" будет Артем Беседин.

21.20 Динамо сегодня выйдет на поле в белых футболках, (вратарь - в зеленой), а хозяева сыграют в темно-синих (вратарь - в серой).

21.16 Начались вторые таймы в ранних парах и сразу повеселело. Диего Коста положил второй Локомотиву 2 - 0, а Ред Булл на выезде забил Боруссии, 0 - 1.

21.10 В матче Милан - Арсенал, перерыв, и "канониры" забили второй в раздевалку, 0 - 2. Отличился Рэмзи.

В поединке Атлетико - Локо тоже перерыв и там 1 - 0, гол на счету Диего Косты. Боруссия Дортмунд и Ред Булл ушли на перерыв без забитых мячей, как и ЦСКА - Лион.

20.50 А вот и стартовые составы подоспели. Поизучаем...

Фото: twitter.com/uefacom_ru

20.45 Сейчас в Риме 14 градусов тепла, ветра практически нет, погода самая футбольная.

20.43 Четыре матча в Лиге Европы уже начались. И в самом главном Милан - Арсенал, англичане уже вышли вперед. Гол забил экс-игрок Шахтера Генрих Мхитарян.

Генрих Мхитарян забивает Милану, фото: twitter.com/uefacom_ru

Атлетико на эту минуту выигрывает у Локомотива, а в матчах ЦСКА - Лион, Боруссия - Ред Булл, голов пока нет.

20.40 За сегодняшней игрой будут наблюдать не только в Италии и Украине. Матч покажут еще в 20 странах.

Фото: twitter.com/dynamokyiv

20.37 Вчера "динамовцы" опробовали поляну "Стадио Олимпико". Все нормально, газон хороший. А Виталий Буялський раскрыл тактическую схему нашей команды.

Играть будут от обороны, и искать удачи в контратаках. Будем посмотреть, как говорится...

Фото: twitter.com/dynamokyiv

20.35 За последними играми Лацио против Милана и Юве в чемпионате Италии наблюдал динамовский "шпион" Алексей Михайличенко. А главный тренер киевлян Александр Хацкевич перед матчем заявил, что сегодня на поле выйдут 11 гладиаторов.

Ну что ж... Пока есть время, вознесем молитвы Юпитеру, чтобы нашим гладиаторам сегодня улыбнулась Фортуна.

20.33 "Лациале" в своем официальном Facebook показали, как команда готовилась к матчу с Динамо. Легко, не напряжно, без надрывов...

Фото: facebook.com/SSLazioOfficialPage

20.32 Букмекеры тоже не верят в сегодняшнюю победу Динамо. Авторитетная британская William hill на победу "лациале" принимает ваши денежки с микроскопическим коэффициентом 1,40. Зато ставки на победу Киева идут с кэфом 7,00.

Фото: William hill

20.30 А вот знаменитый украинский тренер Йожеф Сабо прямым текстом заявил, что у Динамо шансов против Лацио - ноль без палочки.

"У киевлян минимальные шансы, что пройдут итальянский клуб. Как ни крути, но класс есть класс. Тот же АЕК мог забить в Киеве три гола, но везение было тоже на стороне команды Хацкевича. К сожалению, динамовской фирменной традиционной игры сейчас нет. Умения прессинговать нет, фланговой игры тоже", - сокрушался экс-наставник Динамо.



20.27 Знаменитый в прошлом вратарь (играл за Рому, Ювентус и сборную Италии), а ныне один из топ-менеджеров Лацио Анджело Перуцци, был предельно вежлив по отношению к сопернику, когда узнал итоги жеребьевки.

"Динамо - это непростая команда. Она молода, у Киева много парней, которые хотят проявить себя. Совершенно ясно, что в Лиге Европе больше не осталось слабых соперников. Ты должен в каждом матче биться, как в финале", - заявил Перуцци.

20.25 Итальянцы подкололи "динамовцев" после жеребьевки. Они в своем официальном Twitter напомнили о матче 18 летней давности. Тогда Динамо и Лацио встречались в первом групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 1999/2000.

"Лациале" выиграли оба поединка - 2:1 дома и 1:0 на выезде.

"Привет, Динамо, было бы отлично увидеть это снова", - написали в официальном Twitter.

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

20.20 В УЕФА на сегодняшний матч назначили судейскую бригаду из Словакии. Главый арбитр Иван Кружляк.

Он фартовый арбитр для украинских команд и сборной. Иван Кружляк был главным рефери в матчах Лиги Европы Днепр - АИК (3:2, сезон 2012/2013) и Шахтер - Башакшехир (2:0, сезон 2016/2017). Он также рассудил товарищеский матч Украина - Израиль в 2013 году (2:0).

Ассистенты Кружляка на линиях - его земляки Томаш Сомолани и Бранислав Ганцко. Арбитры за воротами - Петер Краловиц и Филип Глова. Резервный арбитр - Томаш Мокош.

Делегат матча от УЕФА - Томаш Микульски из Польши. А наблюдатель арбитража УЕФА - Таммо Бейсхайзен из Голландии.

20.15 Игра пройдет на шикарном "Стадио Олимпико", который вмещает 72 698 зрителей.

Фото: stadiums.at.ua

20.10 Если посмотреть на статистику встреч Динамо с итальянскими клубами, то... Лучше не смотреть.

Динамо в еврокубках 22 раза встречалось с итальянскими командами, и выиграло всего два матча. Это произошло еще на групповом этапе Лиги чемпионов в далеком сезоне 2004/2005. Тогда наша команда играла с Ромой (нынешним соперником Шахтера в Лиге чемпионов). В первом матче на стадионе вспыхнули волнения, фаны забросали арбитра зажигалками и монетами и матч был прерван. А УЕФА засчитала римлянам "технарь" 0 - 3. В ответной встрече Динамо обыграло Рому со счетом 2:0, однако выйти из группы тогда все-равно не удалось.

20.05 А волноваться есть от чего. Перед этим матчем, киевляне едва-едва вырвали победу у луганской Зари в чемпионате Украины. Победный гол на последних секундах матча забил Томаш Кендзера, в итоге 3 - 2. Команда хоть и проявила волю к победе, но к игре "бело-синих" масса вопросов. А Лацио не из тех кто прощает...

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич на послематчевой пресс-конференции хоть и похвалил своих парней, но чувствовалось, что он прекрасно осознает масштаб проблем.

Видео: ФК "Динамо" Київ

Да и президент клуба, Игорь Суркис жестко критиковал футболистов, заявив, что у него сердце не выдерживает смотреть на беззубую игру команды.

20.00 Представляем все пары участников 1/8 Лиги Европы. Да уж, остались действительно сильнейшие клубы, и если Динамо пройдет "лациале" - дальше будет еще труднее.

Фото: uefa.com