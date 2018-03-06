Экс-глава управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев отказался свидетельствовать по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Соответствующее заявление за подписью Щеголева объявил сегодня на судебном заседании судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

"Уважаемая защита, в суд поступило заявление от свидетеля Щеголева. Он отмечает, что отказывается давать показания", - сказал Девятко.

В ответ на эту информацию адвокат Виталий Сердюк отметил: "Учитывая, что свидетель находится в следственном изоляторе, обвиняется властями в совершении преступлений, которых не признает, защита не будет настаивать на его допросе".

Стоит отметить, что Щеголев был в списке свидетелей, заявленных со стороны стороны защиты Януковича.

Как сообщала "Страна", на суде по Януковичу допрашивают экс-главу МИД Леонида Кожару, а также старшего штурмана предприятия "Украэрорух" Андрей Чертков.

Мы писали, что Янукович объяснил, что в письме к Путину просил ввести полицейскую миротворческую миссию, а не войска.

Ранее Янукович оговорился на пресс-конференции и вместо Порошенко назвал фамилию Тимошенко.