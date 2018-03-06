Глава правления организации, представляющей интересы украинцев, живущих с ВИЧ, сообщил, что юная экс-замминистра внутренних дел Анастасия Деева, которая в свое время публиковала откровенные фото в сети, стала новым директором сети ЛЖВ (общественной организации Людей живущих с ВИЧ - Прим.Ред.).

Об этом написал глава правления ЛЖВ Дмитрий Шерембей написал в Facebook.

"В результате очень плотной конкуренции самый высокий бал набрала Анастасия Деева. Мы рады приветствовать в нашей команде амбициозного, талантливого и целеустремленного лидера", - написал он.

И добавил, что ближайшие цели организации - новая политика в сфере финансирования здравоохранения, остановить эпидемии ВИЧ, туберкулез и гепатита С, а также стать международной организацией и достигнуть финансовой независимости.

"Не знаю, поздравлять Анастасию или пожелать набраться терпения и мужества для таких масштабных задач) Но я очень рад, что она стала частью нашей большой команды!", - отметил Дмитрий Шерембей.

Фото: facebook.com/dima.sherembey

На сегодня Сеть ЛЖВ - крупнейшая организация, представляющая интересы ВИЧ-положительных украинцев. Всеукраинская сеть ЛЖВ имеет представительства в 40 регионах Украины.

Напомним, что глава МВД Арсен Аваков заявил, что уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева является его советником "на общественных началах".

Как сообщала "Страна", Анастасия Деева, уволенная в декабре, нашла новую работу в ООН. Девушка сообщила, что трудоустроилась в UN Women Ukraine на должность National HeForShe Coordinator.