В британском Солсбери при расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в парке, двоих сотрудников британской полиции госпитализировали. Об этом сообщает Sky News.

После того как полицейские прибыли на место происшествия они "поступили в больницу с незначительными травмами". Какого рода травмы получили сотрудники полиции, не уточняется.

Полиция Уилтшира ранее сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом.

Как сообщала "Страна", пострадавший мужчина - 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии. Он служил в десантных войсках. Затем перешел в ГРУ. Был завербован британцами в 1995 году. В 1999 году Скрипаль вышел в отставку в звании полковника. Затем он еще несколько лет работал в управлении делами МИД России.

Сергей Скрипаль Фото: bbc.com

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по делу о госизмене. Скрипаль признал свою вину, в 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его на 13 лет тюремного заключения в колонии строгого режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

После обмена Скрипаль поселился в Британии.

В прошлом году неожиданно умер сын Скрипаля. По словам источников ВВС молодой человек скончался, находясь на отдыхе в России. Люди, знавшие Скрипаля-младшего, утверждают, что его болезнь не была подозрительной.

Как сообщала "Страна", бывшего российского разведчика отравили неизвестным веществом в Великобритании.

Позже журналисты назвали вещество, которым отравился бывший российский разведчик в Великобритании.