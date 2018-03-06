Пострадавший под колесами автомобиля из кортежа президента Петра Порошенко 88-летний мужчина госпитализирован. Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

Уточняется, что в Печерском районе Киева автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал охраняемое лицо, сбил внезапно вышедшего проезжую часть улицы пожилого пешехода. Пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу.

"Автопроисшествие произошло на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", - говорится в опубликованном сообщении.

Как заявили в полиции, находящиеся в авто правоохранители сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали медиков.

"По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее "Страна" публиковала видео того, как кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что кортеж президента сбил мотоциклиста в Ужгороде.