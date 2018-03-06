В Одессе 5 марта недалеко от рынка "Привоз" произошла стрельба. Об этом сообщает "Думская".

Как сообщили в полиции, иностранец, выезжая с парковки на углу Пантелеймоновской и Екатерининской, отказался платить, пояснив это недолгой остановкой. Охрана применила силу.

Потерпевший вызвал на помощь друга, который открыл стрельбу из травматического оружия.

После стрельбы иностранец с другом уехали со стоянки.

Сейчас полиция их разыскивает.

Стоит отметить, что 26 февраля на "Привозе" произошла почти аналогичная ситуация: ссора водителей чуть не закончилась стрельбой. Предварительно установлено, что в припаркованного автомобиля одессита подъехали несколько мужчин на "Волге" и, разбив стекло, начали угрожать предметом, похожим на пистолет, после чего скрылись в направлении Старосенной площади. Личности мужчин установлены не были.

Также "Страна" писала, что в Одессе полиция обстреляла Lexus при задержании.