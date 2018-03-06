Генеральный штаб Вооруженных сил разработал документы о начале Операции объединенных сил вместо АТО, теперь их должен утвердить президент Петро Порошенко. Об этом заявил представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров на брифинге, передают "Украинские Новости".

"Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской обл. определяется отдельным решением Верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов подготовлены, и в определенное время они будут приняты и реализованы", - заявил он.

В то же время Бобров допускает, что АТО не завершится с началом Операции объединенных сил на Донбассе.

По его словам, Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины может посчитать нужным проводить АТО на оккупированных территориях и в дальнейшем.

Как сообщала "Страна", ранее в МИД России считают, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения.

Ранее Ирина Луценко заявляла, что закон о реинтеграции позволит создать на Донбассе военную полицию.