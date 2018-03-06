Самыми желанными для женщин подарками на 8 марта являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин косметика, забота и внимание. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС) после проведенного опроса.

Как сообщается в опубликованном на сайте КМИС пресс-релизе, при опросе женщинам задавали вопрос: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы получить от любимого мужчины на 8 марта?", а мужчинам: "Какой подарок Вы больше всего хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта?".

Любопытно, что полученные ответы показывают, что планы мужчин, в основном, соответствуют ожиданиям женщин.

"В целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают, значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 25% женщин), и ювелирные украшения наоборот, дарят реже, чем хотелось бы женщинам (8% женщин против 6% мужчин)", - отмечают социологи.

По данным социологов, 32% опрошенных мужчин хотели бы подарить своим женщинам цветы, 7% - романтическое путешествие, по 6% - косметику, ювелирные украшения, заботу и внимание, 5% - романтический ужин, 3% - деньги, по 1% - автомобиль, бытовые мелочи, ребенка.

В то же время, 6% мужчин ответили, что не дарят подарков, 8% - что нет любимого человека, 2% ответили, что не хотели бы дарить ничего.

В свою очередь, 25% женщин хотели бы поучить в подарок цветы, 8% - ювелирные украшения, 7% - романтическое путешествие, по 6% 0 косметику, заботу и внимание, 4% - романтический ужин, по 1% - дом или квартиру, автомобиль, бытовые мелочи.

При этом, 4% женщин ответили, что им не дарят подарки, 4% - не хотят ничего получать в подарок и 9% ответили, что у них нет любимого мужчины.

Уточняется, что опрос был проведен в период с 9 по 18 февраля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондентов. Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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