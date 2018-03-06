Моуринью получит один миллион фунтов за 5 дней работы на телеканале
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за работу на телеканале RT во время ЧМ-2018 получит один миллион фунтов.
Об этом сообщает The Times.
Моуринью проработает экспертом на российском канале пять дней. При этом португальский специалист отказался от аналогичных предложений BBC и ITV.
"Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", - заявил он.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Фото: thetimes.co.uk
Напомним, что ранее министр спорта Украины призвал украинских болельщиков не ездить в Россию на ЧМ-2018.
Как сообщала "Страна", стал известен телеканал, который покажет в Украине матчи ЧМ 2018.