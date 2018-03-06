Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью за работу на телеканале RT во время ЧМ-2018 получит один миллион фунтов.

Об этом сообщает The Times.

Моуринью проработает экспертом на российском канале пять дней. При этом португальский специалист отказался от аналогичных предложений BBC и ITV.

"Я очень рад, что стал частью команды RT. С нетерпением жду начала чемпионата мира, который пройдет этим летом в России, и буду с удовольствием делиться своими мыслями о ходе матчей", - заявил он.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Фото: thetimes.co.uk

Напомним, что ранее министр спорта Украины призвал украинских болельщиков не ездить в Россию на ЧМ-2018.

Как сообщала "Страна", стал известен телеканал, который покажет в Украине матчи ЧМ 2018.