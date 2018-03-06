"Страна" публикует видео инцидента в центре Киева, когда президентский кортеж сбил пожилого мужчину. Инцидент произошел во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.

Как произошло ДТП

Из ролика следует, что регулировщик остановил движение на перекрестке, чтобы проехал кортеж. Он пропустил первое авто эскорта Порошенко - полицейскую машину.

В это время дорогу начал переходить мужчина. И его на большой скорости, прямо на переходе, сбило второе авто из кортежа.

После ДТП регулировщик подбежал к сбитому мужчине. Одновременно он сделал знак проезжать остальным машинам кортежа - их проехало мимо места аварии девять штук - они объезжали сбитого человека, никто из них не остановился.

Машина, которая сбила человека, осталась на месте. После проезда кортежа движение на перекрестке было возобновлено.

Что с пострадавшим

Попавшим под колеса кортежа оказался 88-летний мужчина. Сейчас он находится в реанимации.

Об этом "Стране" сообщили сотрудники Киевской городской больницы 17.

Пострадавшего госпитализировали по скорой в отдел политравмы.

"Его состояние нетяжелое. Было оперативное вмешательство, сейчас он спит после наркоза", - заявили в больнице.

Вместе с тем медики отказались дать больше информации о состоянии больного: "Это персональные данные. Мы не можем разглашать эту информацию. Мне без разницы, кто, хоть Путин бы пострадал — мы бы оказывали помощь, хоть он наш злейший враг".

У Порошенко сожалеют

Президент Петр Порошенко прокомментировал ДТП с 88-летним мужчиной в центре Киева, который попал под колеса его кортежа.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на странице в Facebook.

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему всю необходимую помощь", - написал Цеголко.

Реакция соцсетей

В соцсетях начали обсуждать инцидент.

"Удивляет то, что к человеку, которого сбила машина, никто не вышел, чтобы немедленно оказать помощь. Охранники сидят в машине как ни в чем ни бывало. Ни одна из 9 машин кортежа, не остановилась. И даже регулировщик в первую очередь стал пропускать кортеж.

Я не знаю, есть ли в сопровождении Президента медики, и как должны вести себя охранники по протоколу, но выглядит все это не очень", - пишет экс-нардеп Егор Фирсов.

Блогер Макс Бужанский тоже удивляется, что никто из кортежа не вышел посмотреть, что с пенсионером.

"И дедушка виноват, угораздило броситься под мчащегося навстречу реформам лидера нации.

И безопасность Первого Лица дело нужное, мы то чувствуем себя на улицах в безопасности, а он, почему то нет. Но ты или живой человек, который плюнь на всё, выйди, и посмотри, что с дедом.

Или проехал мимо. Вот и всё".

Адвокат Елена Лёшенко шоворит, что Порошенко лично бы донес человека до "скорой" - если бы знал, что идет видеосъемка.

"Если б он знал, что кто-то из офиса напротив будет снимать на видео как его кортеж сбил дедушку, он бы, конечно, вышел...и отряхнул дедушку, и лично бы до скорой дотянул его, но...кто ж знал?!

Это ж вам не история с трактором на Институтской в декабре 14 года...все предвидеть невозможно. Да и пиарщиков в машине рядом не было. Так что "звыняйте"".

"Мало того, что организовал массовые убийства своих граждан, так ещё и начал давить их лично, собственным кортежем.

Сбил человека и не вышел из машины ни сам, ни охрана, ни водитель, ни отреформированный патрульный полицейский, продолживший регулировку движения президентского кортежа.

Всё это, несмотря на лежащего лишь в одном метре раненого человека.

Ему абсолютно всё равно, сколько людей он лишил жизни и здоровья. Он занят только собой, властью, наживой, пафосом и дешевым пиаром", - пишет юрист Андрей Портнов.

Больше реакций на ДТП можно прочитать в материале "Страны" ""Порошенко организовал флешмоб #придави". Соцсети о кортеже, сбившем пенсионера".

Напомним, ДТП произошло возле офиса партии "5.10" и первым о происшествии сообщил член этой партии Сергей Орлов в Facebook

"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал он.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что кортеж президента сбил мотоциклиста в Ужгороде. Издание Мukachevo.net обнародовало видео ДТП с мотоциклом. Сайт отмечает, что мотоциклист не рассчитал скорость и поэтому съехал в кювет и что это произошло не потому, что его сбила машина из кортежа президента, не смотря на комментарии авторов видео инцидента.