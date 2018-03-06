"Укразализниця" назначила 18 дополнительных поездов на мартовские праздники. Расписание
К празднику 8 Марта "Укрзализныця" назначила 18 пар дополнительных поездов – к тем, что обычно есть в расписании, говорится на сайте "Укрзализници"
Среди дополнительных – ночные поезда, а также скоростные "Интерсити". Большинство из них соединят Киев с областными центрами на Западе, Востоке и Юге.
6 МАРТА
276/275 Львов – Днепр 12:35 прибывает 05:16, 7 марта
276/275 Днепр - Львов 16:30 прибывает 11:23, 7 марта
270/269 Одесса – Харьков 19:22 прибывает 11:03, 7 марта
7 МАРТА
787/788 Константиновка - Харьков 05:00 09:50
197/198 Киев – Ковель 07:37 16:53
191/192 Киев – Львов 08:03 18:01
292/291 Хмельницкий – Киев 09:10 15:32
235 Харьков – Ужгород 10:27 11:50, 8 марта
202/201 Жмеринка – Киев 10:33 14:48
197/198 Ковель - Киев 10:50 19:53
191/192 Львов - Киев 12:06 21:36
217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов 15:20 07:07, 8 марта
249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 15:29 08:15, 8 марта
207 Киев – Ужгород 16:13 10:08, 8 марта
258/257 Одесса – Львов 16:54 05:06, 8 марта
787/788 Харьков – Константиновка 19:03 23:30
270/269 Харьков - Одесса 20:55 13:54, 8 марта
8 МАРТА
787/788 Константиновка - Харьков 05:00 09:50
177 Киев – Хмельницкий 06:06 13:02
224/223 Киев - Одесса 07:48 17:58
191/192 Киев – Львов 08:03 18:01
152/151 Киев – Херсон 08:15 18:30
179 Киев - Днепр 08:50 17:59
152/151 Херсон - Киев 09:33 19:33
224/223 Одесса – Киев 10:27 20:37
179 Днепр - Киев 11:55 22:21
191/192 Львов - Киев 12:06 21:36
177 Хмельницкий - Киев 14:04 20:43
258/257 Львов - Одесса 15:00 04:45, 9 марта
217/218 Рахов – Ивано-Франковск - Киев 17:44 09:15, 9 марта
235 Ужгород - Харьков 18:00 19:37, 9 марта
249/250 Черновцы – Ивано-Франковск – Киев 18:10 10:28, 9 марта
207 Ужгород - Киев 18:17 10:44, 9 марта
787/788 Харьков – Константиновка 19:03 23:30
9 МАРТА
276/275 Львов – Днепр 12:35 05:16, 10 марта
276/275 Днепр - Львов 16:30 11:23, 10 марта
246 Одесса – Черновцы 16:44 10:02, 10 марта
10 МАРТА
235 Харьков – Ужгород 10:27 11:50, 11 марта
217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов 15:20 07:07, 11 марта
249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 15:29 08:15, 11 марта
246 Черновцы - Одесса 15:37 10:02, 11 марта
207 Киев – Ужгород 16:13 10:08, 11 марта
258/257 Одесса – Львов 16:54 05:06, 11 марта
11 МАРТА
243/244 Киев - Львов 05:25 14:20
177 Киев – Хмельницкий 06:06 13:02
224/223 Киев - Одесса 07:48 17:58
197/198 Киев – Ковель 07:37 16:53
191/192 Киев – Львов 08:03 18:01
179 Киев - Днепр 08:50 17:59
243/244 Львов - Киев 09:40 19:46
224/223 Одесса – Киев 10:27 20:37
197/198 Ковель - Киев 10:50 19:53
179 Днепр - Киев 11:55 22:21
191/192 Львов - Киев 12:06 21:36
276/275 Львов – Днепр 12:35 05:16, 12 марта
177 Хмельницкий - Киев 14:04 20:43
258/257 Львов - Одесса 15:00 04:45, 12 марта
276/275 Днепр - Львов 16:30 11:23, 12 марта
217/218 Рахов – Ивано-Франковск - Киев 17:44 09:15, 12 марта
235 Ужгород - Харьков 18:00 19:37, 12 марта
249/250 Черновцы – Ивано-Франковск – Киев 18:10 10:28, 12 марта
207 Ужгород - Киев 18:17 10:44, 12 марта
239 Ужгород – Киев 19:05 10:09, 12 марта
270/269 Одесса – Харьков 19:22 11:03, 12 марта
12 МАРТА
202/201 Киев - Жмеринка 15:29 19:25
292/291 Киев - Хмельницкий 16:13 22:40
270/269 Харьков - Одесса 20:55 13:54, 13 марта
13 МАРТА
720/719 Киев – Харьков 18:33 23:34
14 МАРТА
720/719 Харьков - Киев 05:48 11:07
24 МАРТА
747 Киев – Тернополь 17:24 23:25
25 МАРТА
747 Тернополь - Киев 04:04 10:01
Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" с 5 марта начала онлайн-продажи билетов на два международных поезда.
Мы писали, что проводники поезда Одесса - Харьков провозили сразу 36 зайцев.
Кстати, "Укрзализныця" за неделю подготовила всю проектную документацию по запуску поезда из Киева в "Борисполь"