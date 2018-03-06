К празднику 8 Марта "Укрзализныця" назначила 18 пар дополнительных поездов – к тем, что обычно есть в расписании, говорится на сайте "Укрзализници"

Среди дополнительных – ночные поезда, а также скоростные "Интерсити". Большинство из них соединят Киев с областными центрами на Западе, Востоке и Юге.

6 МАРТА

276/275 Львов – Днепр 12:35 прибывает  05:16, 7 марта

276/275 Днепр - Львов 16:30 прибывает 11:23, 7 марта

270/269 Одесса – Харьков 19:22 прибывает 11:03, 7 марта

7 МАРТА

787/788 Константиновка - Харьков 05:00 09:50

197/198 Киев – Ковель 07:37 16:53

191/192 Киев – Львов 08:03 18:01

292/291 Хмельницкий – Киев 09:10 15:32

235 Харьков – Ужгород 10:27 11:50, 8 марта

202/201 Жмеринка – Киев 10:33 14:48

197/198 Ковель - Киев 10:50 19:53

191/192 Львов - Киев 12:06 21:36

217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов 15:20 07:07, 8 марта

249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 15:29 08:15, 8 марта

207 Киев – Ужгород 16:13 10:08, 8 марта

258/257 Одесса – Львов 16:54 05:06, 8 марта

787/788 Харьков – Константиновка 19:03 23:30

270/269 Харьков - Одесса 20:55 13:54, 8 марта

8 МАРТА

787/788 Константиновка - Харьков 05:00 09:50

177 Киев – Хмельницкий 06:06 13:02

224/223 Киев - Одесса 07:48 17:58

191/192 Киев – Львов 08:03 18:01

152/151 Киев – Херсон 08:15 18:30

179 Киев - Днепр 08:50 17:59

152/151 Херсон - Киев 09:33 19:33

224/223 Одесса – Киев 10:27 20:37

179 Днепр - Киев 11:55 22:21

191/192 Львов - Киев 12:06 21:36

177 Хмельницкий - Киев 14:04 20:43

258/257 Львов - Одесса 15:00 04:45, 9 марта

217/218 Рахов – Ивано-Франковск - Киев 17:44 09:15, 9 марта

235 Ужгород - Харьков 18:00 19:37, 9 марта

249/250 Черновцы – Ивано-Франковск – Киев 18:10 10:28, 9 марта

207 Ужгород - Киев 18:17 10:44, 9 марта

787/788 Харьков – Константиновка 19:03 23:30

9 МАРТА

276/275 Львов – Днепр 12:35 05:16, 10 марта

276/275 Днепр - Львов 16:30 11:23, 10 марта

246 Одесса – Черновцы 16:44 10:02, 10 марта

10 МАРТА

235 Харьков – Ужгород 10:27 11:50, 11 марта

217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов 15:20 07:07, 11 марта

249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 15:29 08:15, 11 марта

246 Черновцы - Одесса 15:37 10:02, 11 марта

207 Киев – Ужгород 16:13 10:08, 11 марта

258/257 Одесса – Львов 16:54 05:06, 11 марта

11 МАРТА

243/244 Киев - Львов 05:25 14:20

177 Киев – Хмельницкий 06:06 13:02

224/223 Киев - Одесса 07:48 17:58

197/198 Киев – Ковель 07:37 16:53

191/192 Киев – Львов 08:03 18:01

179 Киев - Днепр 08:50 17:59

243/244 Львов - Киев 09:40 19:46

224/223 Одесса – Киев 10:27 20:37

197/198  Ковель - Киев 10:50 19:53

179 Днепр - Киев 11:55 22:21

191/192 Львов - Киев 12:06 21:36

276/275 Львов – Днепр 12:35 05:16, 12 марта

177 Хмельницкий - Киев 14:04 20:43

258/257 Львов - Одесса 15:00 04:45, 12 марта

276/275 Днепр - Львов 16:30 11:23, 12 марта

217/218 Рахов – Ивано-Франковск - Киев 17:44 09:15, 12 марта

235 Ужгород - Харьков  18:00 19:37, 12 марта

249/250 Черновцы – Ивано-Франковск – Киев 18:10 10:28, 12 марта

207 Ужгород - Киев 18:17 10:44, 12 марта

239 Ужгород – Киев 19:05 10:09, 12 марта

270/269 Одесса – Харьков 19:22 11:03, 12 марта

12 МАРТА

202/201 Киев - Жмеринка 15:29 19:25

292/291 Киев - Хмельницкий 16:13 22:40

270/269 Харьков - Одесса 20:55 13:54, 13 марта

13 МАРТА

720/719 Киев – Харьков 18:33 23:34

14 МАРТА

720/719 Харьков - Киев 05:48 11:07

24 МАРТА

747 Киев – Тернополь 17:24 23:25

25 МАРТА

747 Тернополь - Киев 04:04 10:01

Как сообщала "Страна", "Укрзализныця" с 5 марта начала онлайн-продажи билетов на два международных поезда.

Мы писали, что проводники поезда Одесса - Харьков провозили сразу 36 зайцев.

Кстати, "Укрзализныця" за неделю подготовила всю проектную документацию по запуску поезда из Киева в "Борисполь"

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!