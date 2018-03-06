Президент США Дональд Трамп и Мелания встречали у себя в гостях в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жену Сару. Об этом сообщает Express.co.uk.

47-летняя Мелания выглядела великолепно. На ней было голубое пальто с поясом на талии от бренда Max Mara и перламутровые лодочки в тон.

59-летняя Сара Нетаньяху тоже продумала свой образ. Она словно сговорилась с Меланией и надела платье голубого цвета на тон светлее. Платье прямого силуэта с воротником она дополнила бежевыми туфлями

Впрочем, были моменты, на которые обратили внимание папарацци: лица Мелании и Сары смотрелись на контрасте. Брюнетка с загоревшим лицом и бесцветной помадой и блондинка со светлой кожей и красной помадой.

Сара и Мелания смогли пообщаться наедине, когда их супруги проводили в Белом доме встречу за закрытыми дверями.

Мелания Трамп рассказала о своей деятельности против преступлений в отношении детей с использованием Интернета, а Сара Нетаньяху - о работе с онкобольными детьми, с людьми, пережившими Холокост, с солдатами-одиночками и семьями погибших.

На своей странице в Instagram Мелания Трамп написала: "Я была рада пригласить госпожу Нетаньяху на обед и поговорить с ней о том, как сделать мир лучше и безопаснее для детей".

Фото: flotus/Instagram

Фото: flotus/Instagram

Фото: flotus/Instagram

Фото: mivzaklive.com

Фото: mivzaklive.com

Фото: mivzaklive.com

Фото: mivzaklive.com

Как сообщала "Страна", ранее Мелания Трамп восхитила ангельским нарядом на встрече с жертвами перестрелки во Флориде.

Напомним также, что День влюбленных Мелания Трамп провела с детьми в красном пальто за $3 тысячи.