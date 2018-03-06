В польском правительстве отрицают данные о введении со стороны США ограничительных мер против Варшавы из-за закона об Институте национальной памяти.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Польши Иоанна Копчинская, комментируя публикацию польского издания Onet, передает агентство PAP.

"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты останутся на нынешнем уровне", - сказала Иоанна Копчинская и добавила, что об этом даже свидетельствует визит Марека Магеровськие, заместителя министра иностранных дел в Вашингтон, а также запланированный визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерського в США.

В МИД Польши также заявили о том, что информация об ограничении со стороны США двусторонних контактов не соответствует действительности.

Как сообщает The Associated Press, Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопрос" в связи со скандальным законом об Институте национальной памяти.

Как сообщала "Страна", члены правительства Польши одобрили законопроект о лишении воинских званий у бывших военнослужащих, служивших в период социалистической Польши после окончания Второй мировой войны.

А Климкин заявил, что Польша должна запретить Пилсудского и Армию Крайову.