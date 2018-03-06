Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана заявил, что глава Кабмина заболел после недавней поездки в Латвию.

Об этом Василий Рябчук написал на своей странице в Facebook.

"Только что говорил с премьером: он уже третий день температурит после поездки в Латвию. Но говорит, что поставил себе цель выздороветь к 8 марта, чтобы сходить на праздники с женой в кино", - написал он.

Фото: facebook.com/ryabchuk

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман похвалил школу с обучением на украинском языке в Риге. По его словам школа работает с 1991 года и уже стала культурным и образовательным центром украинской диаспоры Латвии.

Как сообщала "Страна", за последнюю неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 300 тысяч человек.