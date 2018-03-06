В Киеве под Воздухофлотским мостом сегодня, 6 марта, застрял грузовой автомобиль, перевозящий рекламные баннеры. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

На помощь застрявшему грузовику пришли коммунальные службы с подъемником. Движение в районе Воздухофлотского моста было затруднено.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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