Министерство здравоохранения снова отстранило ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Екатерину Амосову. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Ранее 1 марта суд восстановил ректора в должности до начала рассмотрения ее иска в Минздрав по существу.

Официальная причина отстранения Амосовой - срыв лицензированного экзамена "Крок" для студентов-стоматологов.

20 февраля также создали комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

21 февраля комиссия потребовала от НМУ и Центра тестирования предоставить копии имеющейся документации о подготовке и организации проведения "Шаг" в НМУ.

"В течение более чем недели работы комиссии администрация НМУ фактически блокировала ее работу, не предоставляя необходимые документы и не допуская членов комиссии в ректорский корпус НМУ.

Только на 9 день работы комиссии Екатерина Амосова явилась на заседание и предоставила копии материалов по процедуре проведения экзамена и сотрудничества с Центром тестирования", - сообщает Минздрав.

Учитывая значительный объем документов, в Минздраве продолжили работу комиссии еще на две недели - до 23 марта.

В течение этого периода Екатерину Амосову снова отстранили от должности.

Ее обязанности будет исполнять первый проректор - Ярослав Цехмистр, который поддерживал Екатерину Амосову и даже выходил на пресс-конференцию в ее поддержку.

Фото Александры Амосовой, hromadske.ua

Одно из его основных задач сейчас - обеспечить проведение лицензионных экзаменов "Крок" в НМУ.

Напомним, что первое решение Минздрава о ее отстранении Екатерина Амосова назвала незаконным и заявила, что заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский пытался заставить ее нарушить закон, угрожая увольнением.

Ранее "Страна" писала, почему на самом деле отстранили ректора медицинского университета Амосову.