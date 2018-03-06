Кортеж Порошенко сбил пенсионера в центре Киева - очевидцы
Во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.
Об этом в Facebook сообщил Сергей Орлов, член партии "5.10", возле офиса которой произошло ДТП.
"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал он.
Фото: facebook.com/sergey.orlov.s
Напомним, что Петр Порошенко выделил президенту Мальты кортеж из 10 машин, которому давали дорогу регулировщики.
Ранее "Страна" писала, как кортеж Порошенко парализовал центр Киева.
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