Во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.

Об этом в Facebook сообщил Сергей Орлов, член партии "5.10", возле офиса которой произошло ДТП.

"Дед перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. И попал на капот машины сопровождения. Живой, увезли в больницу", - написал он.

Фото: facebook.com/sergey.orlov.s

Напомним, что Петр Порошенко выделил президенту Мальты кортеж из 10 машин, которому давали дорогу регулировщики.

Ранее "Страна" писала, как кортеж Порошенко парализовал центр Киева.