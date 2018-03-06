Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), арестованная в феврале в Таиланде за проведение нелегальных секс-тренингов, и которая просит убежище в США, вышла на связь с американскими журналистами, которым рассказала, что располагает аудиозаписью, которая может пролить свет на дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом пишет The New York Times.

Рыбка 5 марта сообщила корреспонденту издания, что готова поделиться аудиоматериалом с американской стороной в обмен на предоставление политического убежища. "Если США предоставят мне защиту, я расскажу все, что знаю,- сказала она. - Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи".

По словам Рыбки, на сделанной летом 2016-го 16-часовой аудиозаписи люди, которых она отказалась назвать, обсуждают детали вмешательства России в президентские выборы в США.

Ранее 5 марта в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать лишь на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить, лишь находясь на территории страны.

Александр Кириллов (Алекс Лесли), один из обвиняемых в организации секс-тренингов в Таиланде, 28 февраля написал письмо в американское консульство с просьбой предоставить ему и Рыбке политическое убежище. По его словам, у них "есть очень важная для США информация», и они "очень сильно рискуют своими жизнями".

За день до этого девушка обратилась к американским журналистам с предложением рассказать о связях президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, о которых якобы "знает очень много".

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. Победившему на них Трампу приписывают связи с Россией во время предвыборной кампании. Москва отвергает обвинения.

Как сообщала "Страна", Настя Рыбка и Алекс Лесли пробудут в тайской тюрьме несколько месяцев, после чего их депортируют.

Ранее мы писали, что охотница на олигархов Настя Рыбка и ее тренер просят политического убежища в США.