ООО "Трейд Коммодити", которую НАБУ и САП подозревают в растрате бюджетных средств на сумму более 149 миллионов гривен при закупке топлива для Минобороны, вошла в рейтинг самых динамично развивающихся компаний Европы.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Inc. 5000 Europe 2018.

Отмечено, что за три года компания показала почти 1500 процентный рост.

Фото: inc.com

Напомним, ранее НАБУ опубликовало подробную схему об участии "Трейд Коммодити" в схемах Минобороны. Общая стоимость заключенных 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств госбюджета составила 1,30 млрд грн.

Мы писали, что суд арестовал имущество инвестора "Трейд Коммодити" по делу о коррупции в Минобороны.

В тоже время инвестора компании "Трейд Коммодити" отпустили на свободу под личное обязательство.