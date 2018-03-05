Мужчина, пострадавший в результате воздействия неизвестного ядовитого вещества в торговом центре британского города Солсбери - бывший разведчик из России Сергей Скрипаль, которого в 2010 году обменяли на Анну Чапмен и ее товарищей, сообщают британские издания.

Речь идет об экс-полковнике ГРУ - 66-летнем Сергее Скрипале, который вместе со своей спутницей отравился "мощным синтетическим наркотиком Фентанил", считает "Дейли Телеграф", но подчеркивает, что официальных результатов расследования еще нет.

Фентанил (Phentanylum) - опиоидный анальгетик. Применяется главным образом как анальгетик в анестезиологии. Ранее широко применялся для нейролептаналгезии в сочетании с нейролептиками, в составе комбинированного препарата "таламонал". Длительное употребление фентанила чревато развитием наркомании, причём токсическое действие этого препарата более разнообразно по сравнению с морфином, поскольку по своей химической структуре он имеет с ним мало общего. Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее. Фентанил чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, может быть выкурен или принят интраназально.

"Он был одет довольно необычно, что и привлекло мое внимание. Он поднял руки, словно решил обняться с кем-то невидимым и смотрел на здание напротив. Он был в сознании, но словно заморожен. И немного раскачивался вперед-назад", говорит одна из посетительниц торгового центра.

"Рядом с мужчиной на скамейке сидела женщина, которая склонила ему голову на плечо. Она была вся бледная под капюшоном. Я решила, что эта пара довольно странно выглядит и ждала, что мужчина поймает мой взгляд, но он уставился мертвым взглядом прямо перед собой", продолжает свидетель.

"Девушка просто упала ему на плечо, у нее был куртка "Парка" с капюшоном. Я подумала, что может быть она уснула и потеряла сознание. На нем была куртка и какие-то красивые брюки. Он не выглядел так, как будто под кайфом", рассказала журналистам девушка, которая пришла в торговый центр, чтобы купить продукты на девичник.

Накануне сотрудники местной полиции объявили, что в одном из торговых центров города Солсбери пострадали два человека - мужчина и женщина - из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. На них не было видимых травм, сообщает полиция Солсбери.

"Вчера около 16.15 мы приняли звонок от человека, обеспокоенного состоянием двух людей. Два человека - мужчина в возрасте около 60 лет и женщина в возрасте порядка 30 лет лежали без сознания на лавочке в The Maltings в Солсбери", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Полиция Солсбери отмечает, что мужчина и женщина, вероятно, были знакомы. В своих сообщениях полиция не называет имен пострадавших.

Очевидец отметил, что мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли "что-то очень сильное".

Место инцидента в воскресенье оцепили, там работали люди в защитных костюмах, чтобы исключить любую возможность распространения инфекции или заражения.

Состояние здоровья Сергея Скрипаля и его 33-летней спутницы, оценивается как критическое.

Сергей Скрипаль отбыл в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии и в 2010 году был помилован президентом России. Он находился на территории Великобритании на законных основания - ему было предоставлено убежище.

В 2006 году Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил полковника спецслужб России Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ - государственная измена в форме шпионажа. С.Скрипаль был признан виновным в выдаче государственной тайны иностранному государству. Дополнительным наказанием С.Скрипалю суд назначил лишение воинского звания и наград.

В ЦОС ФСБ России сообщали, что Сергей Скрипаль работал в пользу спецслужб Великобритании. Его сотрудничество с английской разведкой СИС было пресечено ФСБ России в декабре 2004 года.

По информации ФСБ, С.Скрипаль во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов был завербован английской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. Несмотря на увольнение в конце 1999 года с военной службы, С.Скрипаль продолжал сотрудничать с английской разведкой, проводя с ее представителями встречи за границей.

"Секретные сведения, которые С.Скрипаль передавал англичанам после увольнения с военной службы, он добывал через бывших сослуживцев. Своими действиями шпион нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности государства", - сообщал представитель ЦОС ФСБ.

В июне 2010 года американские власти арестовали десятерых российских агентов по подозрению в шпионаже. Вскоре после ареста их обменяли на ученого Игоря Сутягина и бывших сотрудников спецслужб Сергея Скрипаля, Александра Запорожского и Геннадия Василенко, осужденных в России за шпионаж. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

Фигурантами шпионского скандала стали Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз и другие, которых задержали власти США, как незарегистрированных агентов, работавших в пользу России.

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