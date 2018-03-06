На сайте Киевского городского совета появилась петиция об обращении в Верховную Раду с просьбой перенести столицу Украины из Киева в другой населенный пункт.

Ее автор Михаил Юрьевич Булах считает, что, отказавшись от статуса столицы Киев получит преимущества:

уменьшение транспортной нагрузки,

уменьшение перенасыщенности автомобилями и загрязнения воздуха;

уменьшение неконтролируемого и хаотического перенаселения города.

прекращение незаконных застроек, в частности в центральной части города и тому подобное.

"Учитывая имеющуюся инфраструктуру, ритм и стиль жизни жителей и другие преимущества, приобретенные от столичного статуса, город Киев не несет никаких потерь, отказываясь от статуса столицы. Вместе с тем, некоторым киевлянам будет значительно проще жить и не просить: "Ограничьте въезд для жителей других городов, сел и т.д. на ПМЖ в Киев". Так же сделать массовое переселение по месту рождения приезжих в столицу. Если данная петиция будет подписана, коренным жителям столицы больше не придется терпеть приезжих граждан на своих улицах. Киев не резиновый. В связи с этим, возможно меньшее количество: людей в общественном транспорте, пробок, и так далее", - говорится в петиции.

Фото: petition.kievcity.gov.ua/

Она зарегистрировано 3 марта 2018 года. По состоянию на 5 марта, петицию подписали 50 человек. К концу сбора подписей осталось 88 дней. Для рассмотрения петиции киевской властью необходимо собрать 10 тыс. подписей.

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