Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки, однако рассматривает введение зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали.

Как передает УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

"Для нас это не является сюрпризом, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос в течение достаточно длительного времени. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией, и ведем его в контексте украинского экспорта", - заявил он.

"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, - это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас имеем ее с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?" – сказал Климкин.

"И это один из вопросов, который мы будем стараться очень детально обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнерству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне", - заверил глава МИД Украины.

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