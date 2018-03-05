В понедельник, 5 марта состоялись ещё два матча плей-офф этапа чемпионата Украины по хоккею (УХЛ): в городе Белая Церковь "Волки" противостояли "Кременчуку", а в Новояворовске местные "Галицкие Львы" играли с МХК "Динамо".

ХК "Волки" - "Кременчук" (3:5)

Исход первого матча дня решился во втором периоде, который хоккеисты "Кременчука" выиграли 1:3. Первая и третья "двадцатиминутка" матча под Киевом завершились в ничью 0:0 и 2:2.

Первая игра в Кременчуке завершилась еще более убедительной победой хозяев 5:1.

"Галицкие Львы" - МХК "Динамо" (3:4)

Во втором поединке всё решила шайба Богдана Поддубного от синей линии. Она была забита на 18-й минуте матча и принесла "Динамо" минимальную победу в первом периоде. Два последующих закончились вничью 2:2 и 1:1.

Первый матч завершился вничью 2:2.

Таким образом в полуфиналах УХЛ сыграют "Донбасс" - "Динамо" (первый матч - 8 марта) и "Белый Барс" - "Кременчук" (9 марта).

Победная шайба Поддубного, видео:youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", в Киеве показали болельщикам главный трофей чемпионата Украины по хоккею. Чемпионский кубок представили в ТРЦ "Ocean Plaza".

Напомним турнирную таблицу и положение команд по итогам регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.