В зоне боевых действий на Донбассе выполняют боевые задачи две тысячи женщин. В целом участниками антитеррористической операции (АТО) являются более шести тысяч женщин. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

"На сегодня в Вооруженных силах Украины (ВСУ) проходят службу около 25 тысяч женщин, из них более 3 тысяч - офицеры. 10 тысяч женщин служат на должностях, определяющих боеспособность ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, более 31 тысячи женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.

В Минобороны также добавили, что в Вооруженных силах за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать военнослужащие-женщины (а это около 100 специальностей).

"В связи с этим, ориентировочное количество воинских должностей, на которые разрешается назначать женщин, составляет свыше 90 тысяч (до 2016 года - лишь 38 тысяч должностей)", - отметили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что в 2018 году введен в действие План по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях. К тому же, в министерстве создан отдел по вопросам гендерного равенства.

Ранее в Минобороны признали, что не могут сдерживать рост самоубийств в армии.