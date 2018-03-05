Вечером, 5 марта 2018 курс биткоина (Bitcoin) превысил отметку $11 500. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-бирже криптовалют CoinDesk.

Максимальная цена самой известной криптовалюты в первый понедельник марта составила $11 666, а наиболее низкая - $11 411,97.

По состоянию на 22:39 понедельника по Киеву цена биткоина составляет $11 595.

При этом стоимость криптовалюты Ethereum составляла $857,11, Bitcoin Cash - $1 280,33, Litecoin - $212,56 за 1.



Фото: coindesk.com/price

Как сообщала "Страна", мошенники украли у легендарного соучредителя Apple 7 биткоинов. Мошенническая покупка была совершена с кредитной карты в Сети.

Отметим, что в Goldman Sachs предрекли смерть большинства криптовалют.