Неизвестные ограбили багажное отделение в международном аэропорту бразильского города Кампинас в штате Сан-Паулу. Как сообщил в понедельник телеканал Globo, злоумышленники забрали с собой около $5 млн.

Украденные деньги должны были отправить самолетом авиакомпании Lufthansa в швейцарский Цюрих. В аэропорту Кампинаса авиалайнер, направлявшийся из бразильского города Гуарульюс, делал посадку для того, чтобы на него поместили дополнительный груз.

Полиция ведет расследование случившегося. К настоящему момент ни один из грабителей не был задержан. По данным телеканала, злоумышленники находились внутри здания не более шести минут.

Напомним, недавно в Цюрихе возле банка произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

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