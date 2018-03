В ситуации морального выбора, когда можно поступить либо справедливо, либо принести наибольшую пользу членам одной из нескольких групп, маленькие дети склонны делить все поровну, но отдают предпочтение членам одной группы, если ресурсы ограничены.

При принятии моральных решений люди ориентируются на несколько принципов, ключевые из которых: справедливость (будет ли принятое решение справедливым по отношению к реципиенту) и поддержка внутри группы (от людей в первую ожидают поддержку членов их социального круга).

Несоответствие двух этих принципов может привести к ситуации моральной дилеммы: например, когда поддержка членов группы подразумевает нечестное обращение с людьми вне ее.

Взрослые люди достаточно просто могут справиться с подобным противоречием честности и поддержки собственной группы: здесь ключевую роль могут сыграть внешние обстоятельства.

Концепция справедливости формируется уже к полутора годам: в этом возрасте дети начинают ассоциировать похвалу с честным поведением, а наказание - с нечестным.

Формирование групп происходит еще раньше: уже в возрасте до года дети предпочитают получать угощения и игрушки от людей, которые говорят на их родном языке.

Для того, чтобы выяснить это, американские психологи разыгрывали перед детьми сценку, в которой обезьянка-игрушка делила печенье между такой же обезьянкой и жирафом. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Непонятно, однако, в каком возрасте противостояние справедливости и поддержки людей из ближайшего социального круга начинает влиять на моральные решения.

Для того, чтобы выяснить это, группа психологов под руководством Рене Бейлларджен (Renée Baillargeon) из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне провела два эксперимента с детьми в возрасте 1,5 и 2,5 лет (72 ребенка и 48 детей соответственно). В ходе эксперимента дети наблюдали за взаимодействием кукол-перчаток в виде жирафов и обезьян.

Экспериментаторы разыгрывали сценку, в которой появлялась обезьяна и раздавала печенье двум другим животным: это могли быть либо два жирафа, либо обезьяна и жираф, а печенья могло быть две или три.

В зависимости от условия эксперимента пара животных, количество печенья и их получатели могли изменяться. Например, в условии, когда обезьяна отдает два печенья другой обезьяне, а жираф не получает ничего, решение принимается в пользу представителя своей группы, но нечестно.

В качестве основного показателя реакции на происходящее ученые измерили, как долго дети смотрели на сценку при каждом из условий. Всего таких условий было пять: каждое животное получало печенье, обезьяна-рецепиент получала оба печенья, жираф-рецепиент получал оба печенья, два жирафа получали по печенью или один жираф из двух получал два печенья.

Ученые выяснили, что в условиях, когда обезьяна раздавала три печенья (то есть их было достаточно для того, чтобы "накормить" всех животных), дети дольше смотрели на участников сценки, в которых обезьяна предпочла отдать больше печенья либо жирафу, либо обезьяне.

В условиях ограниченности ресурсов (когда печенья было всего два) дети предпочитали дольше смотреть на сценки, в которой либо все печенье получал жираф, либо животные получали печенье поровну.

