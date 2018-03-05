Китай, Евросоюз и Россия занимаются "обдиранием" США в сфере торговли. Об этом в понедельник заявил президент США Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Люди должны понимать, что наше государство (США - Прим.Ред.) - в торговой сфере - обдирает практически каждая страна в мире, будь то друг или враг, все: Китай, Россия; и, люди, которых мы считаем замечательными, Евросоюз", - сказал президент, отвечая на вопросы о пошлинах на сталь и алюминий, которые он собирается ввести на этой неделе.

По его словам, США могут вести дела с этими странами, но "они не хотят" этого.

"У них есть торговые барьеры, что гораздо хуже пошлин, которые у них тоже есть", - сказал Трамп, вновь пригрозив ввести пошлины на автомобили из Европы.

"У нас могут быть друзья, но помните, что мы теряли за последние несколько лет ежегодно $800 млрд в торговой сфере... Этого больше не случится. Мы должны вернуть их", - отметил хозяин Белого дома.

"Крупнейшей проблемой" в торговой сфере для США президент назвал Китай. "Мы (США - Прим.Ред.) потеряли $500 млрд. Позорно то, что предыдущие президенты допустили. Но мы об этом позаботимся", - заключил американский лидер.

В четверг, 1 марта 2018 Трамп заявил, что США на нынешней неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Как сообщала "Страна", Трамп сел на диету без углеводов и фастфуда. Американский лидер весил 108,4 кг при росте 190,5 см. По информации издания, Трамп уже около двух недель не употребляет гамбургеры, но иногда делает себе послабления, завтракая беконом.

Отметим, что посольство США в Минске отказало Насте Рыбке в политическом убежище.