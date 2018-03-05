Свыше 1,5 тыс. девушек приняли участие в первом в истории Саудовской Аравии женском марафоне, прошедшем в местечке Эль-Ахса на востоке страны, передает Gulf News.

Одна из спортсменок, обошедших на финишной прямой соперниц из США и Тайваня, 28-летняя бегунья Мизна ан-Нассар, намерена пойти дальше и представить королевство на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Как рассказала девушка, она долгие годы ждала возможности продемонстрировать свои спортивные навыки и трехкилометровую трассу под открытым небом преодолела за 15 минут. По профессии графический дизайнер, Мизна с 2014 года усердно тренировалась, получая всестороннюю поддержку родных.

"Вместе с моим тренером мы разработали диету и программу упражнений, я уже участвовала в Исламских играх солидарности, которые прошли в Баку в 2017 году, и в спортивных состязаниях для женщин в Шардже (ОАЭ) в 2018 году".

Первый в истории Саудовской Аравии женский марафон, фото - gulfnews.com

Большинство бегуний участвовали в марафоне в хиджабах (традиционный мусульманский платок, скрывающий волосы и шею) и абаях (преимущественно черное платье-накидка). Мероприятие организовано при поддержке Главного управления по делам спорта, а также местной администрации и предпринимателей.

В Саудовской Аравии, где до последних лет решающую роль в жизни подданных играло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод, включая занятие спортом и посещение футбольных матчей. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая предусматривает развитие спорта и сфер развлечения, а также гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства. В этом контексте 2018 год во многом станет историческим: уже в марте впервые с 1980-х годов состоится открытие публичных кинотеатров, а начиная с июня женщины смогут получать водительские удостоверения и управлять автомобилем.

Ранее сообщалось, что В Саудовской Аравии разрешили шахматисткам не надевать хиджаб или абайю.

Также мы писали, как впервые за 40 лет в Иране женщины вышли на протест против хиджабов.