Экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль серьезно пострадал в понедельник в результате воздействия неизвестного вещества в торговом центре города Солсбери.

"Два человека – мужчина в возрасте 60 лет и женщина в возрасте 30 лет – были найдены без сознания на скамейке в [торговом центре] The Maltings в Солсбери", – сказал представитель полиции графства Уилтшир Крэйг Холден.

"Поскольку мы все еще находимся на самых ранних этапах расследования, мы не можем установить, было ли совершено преступление", – отметил он.

Пострадавшие, на теле которых не было обнаружено видимых повреждений, были немедленно госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи местной больницы.

"В настоящее время им оказывается помощь в результате предполагаемого воздействия неизвестного вещества. Оба сейчас находятся в критическом состоянии в реанимации", – добавили в полиции.

Экс-полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России и преподаватель Военно-дипломатической академии Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности Росийской Федерации в декабре 2004 года. В ходе следствия выяснилось, что во время службы в армии в 1995 году он был завербован разведкой Великобритании, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. 9 августа 2006 года Московский окружной военный суд приговорил Скрипаля к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима, а также лишил звания и государственных наград.

9 июля 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал три указа о помиловании ранее осужденных по обвинению в государственной измене, в том числе - Сергея Скрипаля.

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