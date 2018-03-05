В Броварах Киевской области правоохранители задержали молодого злоумышленника который подстрелил двоих человек из травматического пистолета. О происшествии сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По словам правоохранителей, поступило сообщение о стрельбы в городе, вследствие которой пострадали два человека, а злоумышленник скрылся.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам задержать парня, которым оказался местный 20-летний житель. Во время осмотра в сумке молодого человека было найдено оружие - предварительно стартовый пистолет, переделанный для стрельбы резиновыми пулями, его изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: facebook.com

"Как выяснилось, накануне между мужчинами (45 и 47 лет) и компанией молодежи возникла словесная перепалка. Парень достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу", - уточнили в полиции.

По этому факту правоохранители начали уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины - хулиганство. В нынешнее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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