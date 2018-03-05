Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве девушки, которую несколько дней назад нашли на Молдаванке обезглавленной. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Он заявил, что подробности дела в ближайшее время сообщит лично начальник полиции Дмитрий Головин.

Фото: facebook.com

Мужчину задержали ночью в понедельник, 5 марта, по дороге из Арциза в Одессу.

СМИ сообщили, что он – бывший одноклассник убитой, который работает поваром. Он пытался покончить с собой во время задержания – хотел перерезать себе вены, но в результате проткнул оперативнику руку ножом.

По словам подозреваемого, на убийство он пошел из-за неразделенной любви: якобы Анна отказала ему в близости. Кроме того, был и корыстный мотив. Голову убийца унес с собой (вместе с деньгами и ценным имуществом, найденным в квартире) и закопал. Сейчас оперативники ищут часть тела в месте, которое указал задержанный.

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