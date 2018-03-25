Сицилийские программисты показали, что для построения блестящей карьеры имеет значение не только талант и упорство, но и удачное стечение обстоятельств. Свое исследование они провели создав виртуальную модель общества.

Об этом сообщает Naked Sience.

Случайные события могут перевернуть всю жизнь и за короткий срок изменить ее к лучшему, и ярким примером тому является Билл Гейтс. Знания, которые он получил благодаря дополнительным занятиям на компьютере, позволили ему получить опыт программирования, хотя доступ к ЭВМ в то время имели 0,01% населения.

При этом знакомство его матери с председателем IBM позволило молодому человеку подписать контракт с ведущей компанией-производителем ПК, и этот момент стал ключевым в процессе создания империи Microsoft.

"Конечно, не стоит умалять уровень интеллекта и старания Гейтса, но их бы явно не хватило для такого успеха", - отметил Чэнвэй Лау (Chengwei Lau) из Школы бизнеса при Уорикском университете (Англия).

Он и его коллеги пытаются понять, какое значение в нашей жизни имеет везение, и считают, что самые богатые и успешные обладают таким складом ума, который позволяет им извлекать выгоду из так называемого "феномена справедливости" ("бедные беднеют, богатые богатеют"), что и подталкивает их вверх по карьерной лестнице.

Чтобы найти новые доказательства важности удачного стечения обстоятельств, ученые из Катанийского университета в Сицилии создали компьютерную модель общества, состоящего из 1000 виртуальных людей, половину из которых они наделили большим количеством талантов и денег, а всех остальных – меньшим.

Кроме того, модель отражала реально существующий принцип распределения богатства, известный как "соотношение 80:20": 80% населения владели 20% всего капитала, а остальные 20% - 80% того же капитала.

В течение виртуальных 40 лет "участники" эксперимента строили свою карьеру. Кому-то из них подворачивались возможности, благодаря которым они начинали стремительно подниматься вверх, а кто-то регулярно сталкивался с неудачами и не мог ничего достичь.

Затем специалисты подробно изучили характеристики тех, кто стал наиболее успешным, и оказалось, что именно эти люди чаще, чем остальные, получали "подарки судьбы" в виде полезных знакомств и внезапно приобретенных навыков.

Ведущий автор работы, профессор Алессандро Плучино (Alessandro Pluchino), считает, что роль везения сегодня явно недооценивают.

"Многие научные исследования или технические разработки, которые получают сегодня финансирование со стороны, могут быть ущербными для инвесторов по той лишь причине, что им не повезло сделать что-то в нужное время в нужном месте. Поэтому вместо спонсирования тех, кто чего-то добился в прошлом, финансовые органы должны равномерно распределять деньги между всеми - это лучшая стратегия, чтобы не упустить удачу", - заявил он.

Как сообщала "Страна", ученые назвали дни в марте, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря. Очередной всплеск солнечно активности будет также 22 и 23 марта, но он будет не очень сильным. "Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - советует врач-терапевт Виктория Форосенко.

Напомним, что по данным ученых, пластик из океана попадает сначала к рыбам, а потом и к тем, кто ими питается.