В селе Заречье Закарпатской области мужчина трижды нанес себе ножевые ранения и умер на месте. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительной информации погибший человек болел и неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством.

Правоохранители рассказали, что случай произошел вчера, 4 марта, в селе Заречье, на Иршавщине. О смерти полиции сообщил местный фельдшер.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что тело мужчины, 1947 года рождения во дворе обнаружили его родственники.

Было установлено, что мужчина ножевые ранения наносил себе сам.

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