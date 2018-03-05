В британском Солсбери днем 4 марта мужчине и женщине стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали, диагностировав отравление неизвестным веществом.

По информации The Guardian, отравленный мужчина - это российский разведчик Сергей Скрипаль, которого осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а затем в рамках обмена передали Лондону.

Как заявила полиция графства Уилтшир (на его территории расположен Солсбери), мужчина и женщина находится в реанимации, оба в критическом состоянии. Видимых повреждений на их телах нет.

После госпитализации пострадавших торговый центр был оцеплен специалистами в защитных костюмах, которые начали очистку прилегающей территории.

Полиция также прибыла в дом Скрипаля в Солсбери.

Как сообщала "Страна", в США задержали экс-сотрудника ЦРУ, которого подозревают в шпионаже на Китай.

Мы писали, что разведчики Словении бастуют, требуя высокой заработной платы.

Ранее ФСБ задержала украинского контрразведчика, обвинив его в вербовке агентов.