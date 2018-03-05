Из-за дефицита вакцин от кори за неделю на Закарпатье заболели более 150 человек
На начало марта 2018 в Закарпатье в наличие только 11.857 доз вакцин от кори. При этом годовая потребность региона составляет 76.585 доз. Дефицит - 85%. При этом в Закарпатской области за неделю зафиксировали 158 новых случаев заболевания.
Об этом в передает УНН со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяну Мицьо.
"В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях - еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины ...", - рассказала она.
В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Как ожидается, имеющегося сейчас остатка хватит меньше, чем на 2 месяца.
Как сообщала "Страна", губернатор Закарпатья Москаль жестко раскритиковал и.о. главу Минздрава Супрун из-за кризиса с вакцинами.
Отметим, что за неделю в Украине корью заболели 783 человека. Умер новорожденный ребенок.
Напомним, что вирус кори добрался до Мариуполя, где зафиксированы первые случаи заболевания.