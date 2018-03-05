На начало марта 2018 в Закарпатье в наличие только 11.857 ​​доз вакцин от кори. При этом годовая потребность региона составляет 76.585 доз. Дефицит - 85%. При этом в Закарпатской области за неделю зафиксировали 158 новых случаев заболевания.

Об этом в передает УНН со ссылкой на заместителя директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяну Мицьо.

"В феврале 2018 года мы получили от Минздрава 2000 доз вакцины от кори, на днях - еще 9010 доз. Кроме того, 8000 доз соответствующего препарата передала области в качестве гуманитарной помощи Венгрия. По состоянию на 3 марта остаток вакцины составил 11857 ​​доз. Отмечу, что полученная от государства вакцина была приобретена за средства 2016 года. За прошедший 2017 год Закарпатская область еще не получила ни одной вакцины ...", - рассказала она.

В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в среднем за неделю для прививки от кори в области используют около 1500 доз вакцины. Как ожидается, имеющегося сейчас остатка хватит меньше, чем на 2 месяца.

Как сообщала "Страна", губернатор Закарпатья Москаль жестко раскритиковал и.о. главу Минздрава Супрун из-за кризиса с вакцинами.

Отметим, что за неделю в Украине корью заболели 783 человека. Умер новорожденный ребенок.

Напомним, что вирус кори добрался до Мариуполя, где зафиксированы первые случаи заболевания.