Капитан итальянской Ромы полузащитник Даниэле Де Росси может пропустить ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Шахтера в Риме.



34-летний ветеран римского клуба повредил лодыжку в матче 27-го тура Серии А против "Наполи". Матч завершился победой римлян - 4:2.



Из-за повреждения также под вопросом участие Де Росси в ближайшем матче 28-го тура чемпионата Италии против Торино, который состоится 9 марта.

По мнению футбольных журналистов, если России все же сыграет, то в матче с Шахтером ему, скорее всего, предоставят отдых.

Еврокубковый матч Рома - Шахтер состоится 13-го марта в Риме. Начало - в 21:45. В первой игре в Харькове наша команда победила 2-1.

Как сообщала "Страна", ведущему хавбеку соперника Шахтера в Лиге чемпионов - выбили зуб. "Рома" принимала на своем поле "Милан".

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