YouTube запустил автоматические субтитры и создание географических тегов для прямых трансляций. Об этом сообщает Watcher.

"YouTube запустил функцию автоматических субтитров на английском для прямых трансляций. Функция работает благодаря технологии автоматического распознавания речи (LASR)", - говорится в сообщении.

Возможность запускать автоматические субтитры появится уже в течение ближайших недель.

Фото: watcher.com.ua

Кроме того, YouTube запустил функцию повторного просмотра чата, чтобы можно было следить за беседой даже после завершения потоковой трансляции. Повторение онлайн-чата будет отображаться вместе с видео, как и во время прямого эфира.

Еще YouTube добавил возможность создавать теги местоположений в своих мобильных прямых трансляциях и загруженных видео. Пользователи могут теперь просматривать видео с одним и тем же геотегом, просто нажав на него. Также можно использовать фильтр геолокации на странице результатов поиска, чтобы найти другие видео из определенного места.

Как сообщалось, d Китае разблокировали российскую соцсеть ВКонтакте, но оставили запрещенными Facebook и YouTube.

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