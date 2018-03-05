Голосеевский районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы 50-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который на протяжении 10 лет совершил 22 ограбления банковских учреждений в Киеве и других регионах Украины, оставляя при этом кассирам шоколад.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, такое решение суд принял в понедельник, 5 марта, поддержав государственное обвинение.

"Прокурором в судебном заседании доказана причастность злоумышленника к совершению 24 преступлений, совершенных им с 2008 года, а именно 22 разбойных нападений на банковские учреждения с целью завладения денежными средствами и двух преступлений, связанных с незаконным обращением с боеприпасами", - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Общий размер ущерба, причиненного банковским учреждениям, составляет более 2 млн грн.

Суд признал мужчину виновным по ч.3, 4 ст.187 (разбой, совершенный в крупных и особо крупных размерах, соединенный с проникновением в помещение), ч.1 ст.263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов), ч.1 ст.263-1 (незаконное изготовление боеприпасов) Уголовного кодекса Украины и осудил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, оригинальный разбойник орудовал в столице более 10 лет и был исключительно вежлив со своими жертвами.