Корпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение, согласно которому страны будут вместе исследовать Луну и дальний космос.

Об этом идет речь в сообщении Роскосмоса.

Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.

Кроме того, партнеры договорились о создании совместного российско-китайского Центра данных по лунным проектам и дальнему космосу, выразив готовность при необходимости привлекать к работам научные и промышленные организации и компании России и КНР.

Как сообщала "Страна", в 2017 году Китай потратил на научные исследования рекордные $279 миллиардов.

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