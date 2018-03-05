В 2017 году общий вылов рыбы и других биоресурсов в водоемах и морях Украины, а также украинскими моряками в океане - достиг 92,6 тыс. тонн. Этот показатель стал крупнейшим за минувшие 2 года, увеличившись на 4,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Прирост вылова наблюдается как в Азово-Черноморском бассейне, внутренних водоемах, так и в океане. Общий вылов по бассейну составил 42,5 тыс. тонн.

В частности, в Черном море по сравнению с 2016 годом, рост улова составил 13,7%, а в Азовском море - 4,3%.

Во внутренних водоемах Украины он увеличился на 3,5% - до 42,1 тыс. тонн. В океане в 2017 году было выловлено 7,9 тыс. тонн антарктического криля, что на 8,1% больше, чем в 2016 году.

Отмечается увеличение вылова таких пресноводных, как: красноперка - на 86%, карась - на 27%, щука - на 22%, судак - на 19%. При этом уменьшился улов растительноядных видов рыб - леща и воблы.

Среди морских видов увеличился вылов пиленгаса - на 29%, кильки - на 26%, бычка - на 13%, а также креветок - на 55% и рапана - на 30%.

Как сообщала "Страна", в столичном ресторане после отравлений суши нашли кишечную палочку и стафилококк. В курином мясе выделено избыточное количество эшерихия коли (бактерии кишечной палочки — Прим.пред) и стафилококк ауреус. В мягком сыре "Филадельфия" выделен стафилококк ауреус, и в замороженном лососе также выделены бактерии кишечной палочки. Ранее в Киеве расследовали загадочную цепочку отравлений суши "Филадельфия".

А в одном из гипермаркетов на Троещине в Киеве по суши бегают мыши.

Отметим, что два украинца пытались ввезти из Польши в Украину 160 кг черной икры.