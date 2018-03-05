Сегодня, 5 марта, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко озвучил список легионеров, которых он вызвал на весенние сборы и участие в товарищеских матчах против Саудовской Аравии и Японии.

Примечательно, что форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев, который забивает за свою команду в четырех матчах подряд, вызов не получил.

Как передает ФФУ в список легионеров, получивших вызов вошли - защитник Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), полузащитники Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ( Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) и нападающий Роман Яремчук ( Гент", Бельгия).

В рамках тренировочного сбора, который начнется ориентировочно 19 марта, национальная сборная планирует провести два спарринга - 23 марта (место проведения уточняется, вероятным соперником будет команда Саудовской Аравии) и 27 марта (в бельгийском Льеже против сборной Японии).

В ближайшее время тренерский штаб обнародует весь список футболистов, которые будут работать во время мартовского сбора национальной команды.

Ранее "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко рассказал, куда он ведет сборную Украины.