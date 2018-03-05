В Исландии сразу из нескольких центров обработки данных похитили 600 компьютеров, предназначенных для майнинга биткоина и других виртуальных валют.

Об этом сообщает Associated Press.

Полиция задержала 11 подозреваемых, двое из них арестованы, однако похищенное имущество до сих пор не удалось найти, отмечают в агентстве.

Стоимость похищенного имущества оценивается в сумму около 2 миллионов долларов.

"Это воровство невиданных ранее масштабов", - сказал Олафур Хельги Кьяртенсон, комендант полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес, где произошли две кражи.

"Все указывает на то, что преступники были хорошо организованы", - отметил он.

По информации агентства, в полиции надеются, что если воры решатся использовать похищенные компьютеры по прямому назначению, то их может выдать необычно высокое использование электроэнергии, в котором нуждается майнинг биткоинов.

Ранее "Страна" сообщала, что Исландии грозит дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют.

Также биткоин перевалил за $11 тысяч.