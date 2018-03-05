Столичный Соломенский районный суд вновь наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова, которого подозревают в причастности к растрате 14 миллионов гривен на приобретение рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Решение принял судья Соломенского районного суда города Киева более недели назад, отмечается в сообщении.

Арест наложен на квартиру и три паркоместа Авакова в Киеве по адресу ул. Протасов Яр, 8, и еще одну квартиру в Харькове по ул. Мироносицкой, 22.

31 октября НАБУ задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и руководителя ИТ-компании "Turboseo" Владимира Литвина в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Соломенский районный суд Киева 1 ноября избрал личное обязательство в качестве меры пресечения для всех троих фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Позже в САП сообщили, что суд наложил арест на имущество Авакова-младшего и Чеботаря.

19 декабря 2017 года Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел и направил ходатайство о наложении/снятии ареста с указанного имущества на рассмотрение суда первой инстанции.

Ранее "Страна" сообщала, что суд снял с сына Авакова электронный браслет и вернул загранпаспорт.

Также сын Авакова переехал в высотку на Печерске, где квадратный метр стоит $1750.